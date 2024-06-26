Американские кладоискатели нашли серебро на месте 300-летнего кораблекрушения

В конце мая команда охотников за сокровищами из Флориды смогли обнаружить испанское серебро на затонувшем три века назад корабле. Они надеются разыскать еще больше. Источник: Men’s Journal.

Грант Гитшлаг и его помощница Коринн Леа сообщили в интервью для Fox 35 Orlando, что они уже несколько лет занимаются обследованием затонувших кораблей в поисках забытых сокровищ. Но, по их признанию, ничто не подготовило их к находке, сделанной кладоискателями в прошлом месяце, во время осмотра останков испанского судна в прибрежных водах округа Бревард.

За два дня поисков Гитшлаг и Леа обнаружили порядка 214 серебряных монет, пролежавших на дне нетронутыми в течение 300 лет. Корабль, который они искали и нашли, являлся частью «Флота сокровищ 1715 года», флотилии испанских судов, затонувших во время сильного шторма во время доставки сокровищ Нового Света в испанского королевство.

«Я не ожидала такого. Наверное, именно так происходят величайшие находки», – прокомментировала обнаружение клада Леа.

«Это в каком-то смысле было ошеломительно», – согласился Гитшлаг. «К такому не бываешь готов, всегда надеешься, но не ожидаешь крупной удачи. Суметь разыскать такое количество монет за какие-то два дня – это крайне захватывающе».

Великое сокровище конкистадоров

В настоящее время древние монеты находятся под контролем Сала Гуттузо, управляющего компанией 1715 Fleet Queens Jewels, согласно решению Окружного суда США, имеющей эксклюзивное право на розыск и хранение сокровищ, принадлежащих «серебряной» флотилии 1715 года. Гуттузо отслеживает проведение очистки монет, на которых за три столетия накопилась «инкрустация» из песка и ракушек.

Случаи нахождения морского клада, тем более в таком количестве, бывают чрезвычайно редко. «Эти испанские корабли, большинство их, были просто разбиты на куски, и сокровища их их трюмов разлетелись повсюду», – объяснил Гуттузо о характере поисков «серебряной» флотилии 1715 года.

Удачливые кладоискатели Гитшлаг и Леа планируют вернуться к месту крушения, надеясь найти еще больше сокровищ. Для них процесс поиска составляет наиболее увлекательную часть миссии.

«Это поиск. Все дело в нем», – пояснила Леа. «Я люблю историю, и вот я первый человек за 309 лет, которому удалось найти то, что давным-давно было утрачено в результате трагической катастрофы».