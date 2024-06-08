Известный российский актер Алексей Чадов вскоре вновь станет отцом. У него есть 10-летний сын Федор от первого брака с актрисой Агнией Дитковските. Теперь стало известно о беременности его второй жены – Лейсан Галимовой.

О скором пополнении в семье Чадова стало известно благодаря видеозаписи, опубликованной его супругой в социальных сетях. Лейсан опубликовала видеоролик, на котором отчетливо видно ее беременный животик. По всей вероятности, видеозапись являлась процессом фотосессии модели, в ходе которой она позировала в тропической зелени в облегающем черном платье макси длины с большим вырезом в области живота.

Актер пока никак не прокомментировал новость о своем скором отцовстве. Однако в своих ранних интервью он всегда говорил, что семья для него – это главное.

Алексей Чадов был женат на актрисе Агнии Дитковските с 2012 по 2015 год, хотя их отношения начались еще на съемках фильма «Жара» в 2006 году. В 2014 у пары родился сын Федор. После расставания с Агнией Чадов долгое время активно скрывал свою личную жизнь. Но в 2023 году стало известно о его женитьбе на модели Лейсан Галимовой.