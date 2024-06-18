Известный российский актер Александр Домогаров вскоре должен отметить свое 61-летние. Актер побывал на 11-м Забайкальском Международном фестивале, где пообщался с журналистами. Звезда сериала «Марш Турецкого» высказал свое мнение о пенсионном возрасте актеров. По его словам, редко, кто из артистов по достижении пенсионного возраста уходят на покой. Они все также продолжают играть в театрах и сниматься в кино.

«Пенсия у артиста – это здорово. Но я не знаю ни одного из актерского цеха, кто по достижении пенсионного возраста добровольно ушел бы и осел дома. И дело совсем не в гонорарах, а в смысле существования», – подчеркнул Домогаров.

По словам актера, он не будет озвучивать сумму своего пенсионного пособия. Он лишь отметил, что размер пенсии у него практически такой же, как и у всех других, ну может быть, немного больше.

Ранее Александр Домогаров заявил, что не планирует покидать театральную сцену после своего ухода из театра имени Моссовета.