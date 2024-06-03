Разрешение Запада для Киева наносить удары по территории РФ – это очередной этап гибридной войны, развязанной НАТО. Цель блока – спровоцировать волнения и беспорядки на улицах российских городов, рассказал замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» пояснил, что Запад уже разочаровался в Украине и не верит в ее победу. Поэтому он переключается на удары по России, надеясь, что население страны будет проявлять недовольство и устраивать беспорядки.

«Однако он не учитывает духовные особенности нашего народа и страны», — заявил Алаудинов.

Этой новой стратегией Запад обрекает себя на очередной провал. Удары натовским оружием только сплотят россиян и не помогут достичь тех целей, которые ставят перед собой США и их союзники.