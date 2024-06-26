Звезда советских фильмов “Служебный роман”, “Гараж”, “Небеса обетованные” и прочих, народная артистка России Светлана Немоляева рассказала, что две недели назад перенесла коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

Она сообщила, что как обычно отправилась в театр, однако чувствовала себя не очень хорошо.

«А внучка меня увидела и сказала: “Бабушка, что с тобой? На тебе нет лица. Я просто тебя не узнаю”. Вообще, у меня температуры не бывает никогда, я, как лягушка, холоднокровное существо. А тут у меня, когда приехала скорая и врачи померяли температуру, было 38 с чем-то градусов. То есть практически для меня эта температура была за 40, потому что, повторюсь, у меня ее не бывает», – рассказала актриса.

Она добавила, что “Скорая” доставила ее в больницу на Войковской, которая артистке очень понравилась. Там имеются инфекционные боксы, есть все необходимое оборудование, за что нужно благодарить мэра Москвы Сергея Собянина.

Буквально через неделю лечение дало свои плоды и Немоляевой стало гораздо лучше. Она отметила, что с ковидом далеко не всегда так везет, нужно много времени, чтобы вылечиться. Но врачи московской больницы делали все возможное, чтобы она стала на ноги как можно скорее.