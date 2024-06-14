Актриса Оксана Акиньшина сыграет в новой детективной исторической драме «Изгои» роль эмигрировавшей в Константинополь баронессы. Согласно сценарию, ее героиня теряет мужа и остается с маленьким ребенком на руках, из-за чего вынуждена заниматься проституцией.

Фильм рассказывает о мигрантах, которые после революции выехали в Константинополь из Крыма. Еще одну главную роль – белогвардейского офицера из армии Врангеля, исполняет известный по сериалам «Чума» и «Ментовские войны» актер Александр Устюгов.

Он в ходе гражданской войны потерял всех близких людей. В Константинополе его персонаж берется за практически невыполнимую задачу – спасение эмигрантов, которые пытаются начать все с нуля в совершенно новой для себя стране.