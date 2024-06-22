Известная российская актриса и телеведущая Ирина Пегова рассказала своим поклонникам, как ей удалось справиться с лишним весом и сбросить столь ненавистные лишние килограммы. Как рассказала актриса, проблемы с лишним весом у нее возникли после рождения дочери. По ее словам, она всеми способами пыталась похудеть, но усилия были напрасны.

Пегова призналась, что расстаться с лишним весом ей в чем-то помог развод с супругом – актером Дмитрием Орловым. Актриса неоднократно рассказывала, что брак для нее был очень сложным периодом в жизни, поэтому расставание с супругом простимулировало ее желание вернуть былую фигуру.

Раньше актриса пыталась похудеть самостоятельно, но отсутствие результата побудило ее поменять подход к проблеме. Она записалась в фитнес-зал к личному тренеру и обратилась за помощью к диетологу. В итоге Ирине удалось сбросить лишний вес. Но нужно было еще сохранить полученный результат.

Именно поэтому Пегова продолжает заниматься спортом и придерживается правильного питания. В основу рациона актрисы входят овощи и фрукты, а вот мясо знаменитость старается употреблять очень редко.