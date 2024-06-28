Актерская профессия достаточно сложна, ведь человек должен показать зрителю характер и эмоции своего персонажа как можно детальнее, чтобы картина или постановка выглядела более убедительно. Вживаться в свою роль удается не каждому актеру, особенно, если это роль отрицательного персонажа. Но есть актеры, которым это настолько удачно удалось, что в итоге они обрели не армию поклонников, а массу ненавистников, которые отождествили образы на экране с их реальной личностью.

Ирландский актер Джек Глисон настолько проникновенно сыграл роль в нашумевшем сериале «Игра престолов», что в итоге получил массу хэйта в свой адрес от поклонников шоу. Артисту долгое время приходилось выходить на улицу с охраной, так как он опасался за свою жизнь из-за ненависти фанатов сериала. В итоге Глисон отказался от актерской карьеры, несмотря на свой великолепный талант.

Советский актер Алексей Полуян, сыгравший в фильме «Груз 200» маньяка, настолько искусно изобразил образ этого жуткого человека, что многие зрители решили преследовать из-за этого актера. Кроме того, актер настолько вжился в роль, что в итоге стал сам ассоциировать себя с персонажем. В итоге он стал злоупотреблять алкоголем и покончил жизнь самоубийством.