Сын актера Владимира Литвинова, сыгравшем в сериале «Бандитский Петербург» роль Стреляного, подозревается в мошенничестве своими коллегами. Он воспользовался своей фамилией, чтобы набрать долгов, и бесследно исчез, пишет «Комсомольская правда».

Арсений Литвинов надеялся пойти по стопам отца, но в кино ему не особо повезло. Пока он снялся лишь в нескольких эпизодических ролях, но зато придумал, как использовать фамилию в других целях.

В 2017 году он попался на краже фотоаппарата у знакомой, но отделался одним годом лишения свободы условно. Сейчас, по имеющейся информации, Арсений набрал около 10 миллионов рублей долгов у актеров, видеографов, фотографов, а также в букмекерских конторах, в которых удовлетворяет свою страсть к азартным играм.