На съемках программы “Шоу Воли” актер-скандалист Никита Кологривый разгромил студию. Так он отреагировал на предложение одного из ведущих Ильи Соболева устроить спонтанный скандал.

Артист сразу же перевернул стол Павла Воли и покусал Соболева. Затем со словами “Это шоу уже давно мое” он продолжил крушить все, что попало под руку.

Затем Кологривый угомонился и заявил, что устроил погром ради эпатажа, как и остальные скандалы.

Ранее он возмутился из-за того, что не прошел кастинг в сериал “Полупановы”. Создатели проекта заявили, что у Кологривого “не деревенское лицо”, что обидело актера.

Программу “Шоу Воли” с Кологривым покажут в эфире телеканала ТНТ 30 июня. В программе он расскажет о скандале в Новосибирске и его последствиях, а также о спектакте “Маяковский.Я сам”.