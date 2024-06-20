Известная актриса Агата Муцениеце посетила премьеру фильма «Тур с Иванушками», состоявшуюся в московском кинотеатре «Октябрь». Знаменитость появилась в сопровождении ведущего Ивана Чуйкова, с которым актрисе приписывают роман.

На красной дорожке Агата позировала в черном платье макси длины, поверх которого надела удлиненный пиджак в стиле оверсайз. Актриса сделала высокую прическу, выпустив одну прядь волос у лица. Макияж знаменитости был выполнен в пастельных тонах с акцентом на глаза.

Слухи о романе Агаты и Ивана начались с публикации актрисой серии снимков с Чуйковым романтичного содержания. Но изначально многие восприняли этот пост, как первоапрельскую шутку.

Журналисты отмечают, что Чуйков не скрывал чувств к Агате за кулисами, он нежно обнимал и целовал актрису. Но на общую фотосессию Агата отправилась без Чуйкова.

Новую картину «Тур с Иванушками» представляла Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, Роман Маякин, солисты группы «Иванушки Inernational» и режиссер фильма Марк Горобец. В широком прокате фильм появится 20 июня.