AFP: Францию наводняют почти забытые болезни прошлых веков

В представлении французов этих тревожных болезней не должно быть в современном обществе. Однако корь, коклюш, сифилис и туберкулез возвращаются на фоне слабой вакцинации и низких профилактических мер.

С начала 2024 года коклюш убил 14 детей, большинство которых были новорожденными. В системе общественного здравоохранения Франции говорят об «очень значительной циркуляции бактерий» в обществе, продолжающей усиливаться.

В 2023-м во Франции было зарегистрировано 117 случаев кори (в том числе 31 случай завоза) по сравнению с 15-ю в 2022 году. Это высококонтагиозное вирусное заболевание чаще всего является доброкачественным, но оно способно вызывать серьезные респираторные и неврологические осложнения, нередко смертельные для младенцев.

Заболеваемость туберкулезом среди французов хотя и остается на низком уровне, однако после трех лет ковидного карантина стала расти – в 2023 году зарегистрировано 4728 случаев. Это крайне заразная бактериальная инфекция, распространяемая воздушно-капельно и чаще всего поражающая легкие, но также способная распространиться на мозг.

Сифилис, передаваемая половым путем инфекция, печально известная в мире тем, что заразила таких художников, как Бодлер и Шуберт, уже давно отодвинута на второй план государственного здравоохранения Франции, особенно во время роста эпидемии ВИЧ. В период 2020-2022 годов заболеваемость сифилисом среди граждан Франции подскочила на 110%.

Почему эти болезни не исчезли

«На самом деле, они никуда не пропадали, но сейчас стали трансформироваться, распространяться после некоторого времени», – подчеркивает Микаэль Аскил Гедж, доктор медицинских наук и глазной хирург. «В этом заключается гениальность эпидемических заболеваний: существуют циклы продолжительностью в несколько лет, иногда в несколько десятилетий, когда эти болезни забываются, немного мутируют, а затем возникают снова без предупреждения».

Они «всегда были скрытыми», также отметил Филипп Сансонетти, почетный профессор Института Пастера.

«Как мы наблюдали, сифилис вспыхивал вместе со СПИДом, а затем вновь спадал на фоне профилактических мер; туберкулез снизился настолько, что вакцинация от него была прекращена; что касается кори и коклюша, то мы живем с их нерегулярными вспышками», – объяснил Сансонетти.

Как и в случае с другими микробами, медицинские специалисты Франции видят в возвращении старых эпидемических заболеваний следствие прекращения барьерных мер против коронавирусной пандемии, а также снижения коллективного иммунитета.

Зачастую виноват именно недостаточный охват вакцинацией. В частности, вакцина MMR («корь-свинка-краснуха») стала жертвой сильного недоверия среди родителей-французов из-за ложных сообщений, приписывающих ей случаи аутизма. В 2000-х резко возросло количество случаев детских болезней из-за родителей-антиваксеров и тогда в 2018 году вакцинация MMR была переведена из рекомендуемой в обязательную для всех младенцев в попытке остановить это явление.

«Но корь встречается у взрослых и подростков, которые не были привиты или были плохо привиты (одна инъекция вместо обязательных двух)», – подчеркнул Микаэль Аскил Гедж.

«От туберкулеза, вызывающего особенно тяжелые страдания у людей, есть вакцина БЦЖ, которую во французских аптеках практически не найти», – добавил он.

«Что касается коклюша, необходимо ревакцинировать взрослых, в особенности беременных женщин, чтобы защитить будущих детей, поскольку однократное вакцинирование на всю жизнь от инфекции не защищает», – отметил Филипп Сансонетти.

Рост случаев сифилиса сред жителей Франции объясняется снижением использования презервативов, поскольку антиретровирусные препараты преуменьшили прежний страх перед СПИДом.

«Многие французы переносят сифилис, не зная об этом, и продолжают распространять болезнь, поскольку что ее первые симптомы довольно незаметны или плохо идентифицируемы», – сообщил доктор Гедж.

Потребность массовой вакцинации

«Некоторые страны имеют более надежную политику вакцинации, чем Франция», – отмечает Филипп Сансонетти, по его словам, многого ожидающий от проекта цифровых медицинских записей о вакцинации.

«Сегодня существуют дыры и неясности в фактическом охвате вакцинацией взрослых французов», – пояснил он.

Сансонетти не пытается выступать за обязательную вакцинацию для всех взрослых, как это происходит в педиатрии, однако ставит под сомнение эффективность текущей политики вакцинации среди подростков и взрослых.

Сифилис, отмечает Сансонетти, диагностировать сложно, но следует проводить серологические тесты при возникновении малейших подозрений. Он также призвал к проведению среди населения Франции развернутых информационных и просветительских кампаний.