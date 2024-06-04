Адвокат Александр Бенхин считает, что родственники усопшей актрисы Анастасии Заворотнюк вряд ли начнут устраивать разборки из-за наследства. По его мнению, имущество и деньги знаменитости достались ее супругу Петру Чернышеву, когда актриса была жива. Было бы логично, что тяжелобольная актриса, зная о прогнозах своего заболевания, распорядилась своим имуществом еще за несколько лет до своей смерти.

«Предполагаю, что вдовец Анастасии, Петр Чернышев, при жизни перевел на себя все. Обычно, когда человек долго болеет, и в терминальной стадии рак, то разумно все вопросы решить как можно раньше», – заявил юрист.

Адвокат сомневается, что Заворотнюк оставляла завещание. Он считает, что актриса еще при жизни позаботилась о детях. Существует малая доля вероятности, по мнению юриста, что кто-то из ее детей оказался обделенным. И если так случилось, то он в праве обратиться в суд с требованием своей части наследства.

«Но в случае с Заворотнюк это не тот кейс. Повторюсь, вероятно, что все было урегулировано при жизни актрисы», — подчеркнул Бенхин.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53-х лет 29 мая 2024 года. На протяжении пяти лет актриса боролась с онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга. Но болезнь в итоге победила.