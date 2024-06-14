Известная эстрадная певица Лолита Милявская выступила на корпоративе в одном из московских ресторанов. Видеозапись выступления 60-летней артистки опубликовала в соцсетях блогер Мария Погребняк.

«Восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика. Обожаю!», – подписала кадры Погребняк.

Лолита появилась на сцене в прозрачных колготках и черном мини-платье асимметричного кроя. Этот наряд полностью облегал фигуру артиски, а своим силуэтом больше напоминало боди, а не платье. Необычный элемент платья, узкий кусок ткани, развивался между ног артистки.

Лолита славится своими необычными нарядами. Она не боится эпатировать публику, как нарядами для выступления, так и в обычной жизни. 60-летняя исполнительница хита «На Титанике» очень энергично двигалась на сцене и активно контактировала со зрителями.

Поклонники певицы оценили ее образ. Многие написали, что знаменитость выглядит просто великолепно, несмотря на столь зрелый возраст. Другие отметили, что наряд артистки вызывает сомнения по поводу его использования для выхода на сцену.