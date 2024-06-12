Известная британская актриса Элизабет Херли опубликовала на своей страничке в популярной соцсети довольно провокационное видео. Знаменитость выложила в Сеть кадры, снятые в ванной комнате во время ее фотосессии.

58-летняя знаменитость позировала перед камерой в бюстгальтере и мини-юбке, усеянных камнями, стразами и пайетками. Знаменитость поставила одну ногу на бортик ванны, а рукой взялась за штангу, держащую шторку для душа. Она откинула голову назад и улыбнулась в камеру.

Знаменитость распустила свои длинные волосы, сделав небрежную укладку, а в макияже акцентировала внимание на глазах. Образ Элизабет был дополнен массивными браслетами.

Поклонники оставили массу комментариев по поводу внешности 58-летней актрисы. Многие написали, что она выглядит просто божественно, несмотря на свой образ. Другие подчеркнули идеальность ее форм.