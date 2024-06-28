Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес обладает безупречной фигурой. Несмотря на свой возраст (Джей Ло уже исполнилось 54 года), певица нередко появляется на публике в пикантных нарядах и участвует в откровенных фотосессиях. На днях Дже Ло снялась в эффектном наряде, демонстрирующем ее фигуру. Соответствующие снимки знаменитость опубликовала на своей странице в популярной соцсети.

54-летняя звезда позирует перед камерой в облегающей ярко-красной юбке из латекса. Но главный эффект в ее образе – это топ в тон ее юбки, выполненный из нескольких ремней. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер под этот топ, открывая всеобщему обозрению красоту своего бюста.

Джей Ло надела туфли-лодочки в тон к своему наряду, дополненные золотыми широкими ремешками. Руки знаменитости украшали золотые браслеты, на шее была надета огромная подвеска на широкой цепочке. также Джей Ло выбрала массивные серьги и кольца. Макияж Дженнифер был выполнен в нюдовых тонах с акцентом на глаза. Стилисты собрали волосы знаменитости в высокий хвост, дополнив его длинными прядями волос, достающими до бедер певицы.