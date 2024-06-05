Невестка известной певицы Софии Ротару удивила своих подписчиков помолодевшим видом. Светлана Евдокименко не является публичной личностью, но все равно ведет свой личный блог, хоть не так активно, как знаменитости.

Она опубликовала на своей страничке в соцсетях фотографию, на которой она совершенно не выглядит на свой возраст. Светлане уже исполнилось 50 лет, но поклонники Ротару отмечают, что ее невестка выглядит очень моложаво. На снимке, опубликованном Светланой, она позирует вместе со своей дочерью Софией, внучкой знаменитой певицы. Мать и дочь решили сделать совместное селфи, на котором они выглядят практически ровесницами или, как минимум, Светлану можно принять за старшую сестру Софии.

Подписчики активно прокомментировали фотографию. Многие подчеркнули, что Светлана выглядит просто восхитительно.

Светлана замужем за единственным сыном Софии Ротару – Русланом Евдокименко. Пара поженилась в 1994 году. У них двое детей – сын Анатолий и дочь София. Внуки певицы сейчас проживают за рубежом.