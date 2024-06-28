Российская актриса и ведущая Ольга Орлова порадовала поклонников очень пикантным снимком. Знаменитость выложила на своей страничке в соцсети снимок, на котором она предстала в ванной в обнаженном виде.

46-летняя актриса и ее супруг отправились в романтическую поездку во Францию, оставив на нянек свою годовалую дочку. Пара остановилась в шикарном номере отеля. Изюминкой их апартаментов стала ванная комната с панорамным видом на море.

Ольга Орлова позировала в овальной ванне, наполненной водой с белой пеной, сидя лицом к окну. На снимке можно увидеть, что актриса была полностью без одежды, но она не показала в кадре ничего лишнего – только обнаженную спину.

«Романтик», – подписала снимок знаменитость.

Ольга Орлова второй раз стала матерью в феврале минувшего года. Актриса вышла замуж за состоятельного бизнесмена, личность которого не стала предавать огласке. Известно лишь то, что он на 10 лет старше. Также у Орловой есть 23-летний сын от бизнесмена Александра Карманова.