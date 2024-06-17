Российская тениссистка Мира Андреева станцевала танец после победы своей оппонентки – белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (Открытого чемпионата Франции). Своим танцем 17-летняя спортсменка показала радость от победы. Танец Андреевой в подтрибунном помещении был запечатлен на видео. Кадры быстро разлетелись по Сети.

Поединок между россиянкой и белорусской продолжался 2 часа 30 минут. Он завершился в трех сетах с результатами 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

Отмечается, что во время игры Арина Соболенко жаловалась на недомогание – у нее были боли в животе.

Вышедшая в финал «Ролан Гаррос» Андреева теперь встретится с 15-й ракеткой мира, теннисисткой Ясмин Паолини из Италии. Мира Андреева в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 38-е место.

6 марта 2024 года Международной федерации тенниса было вынесено решение о разрешении принятия участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх – 2024, проводимых во Франции. Они должны выступать в нейтральном статусе.