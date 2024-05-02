Артист Сослан Фидаров, получивший известность после съемок в фильме «9 рота» прокомментировал антироссийские посты комика Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России).

По словам Фидарова, шоумен демонстрирует «смелость и героизм» исключительно на своей страничке в социальной сети. В реальной жизни он побоится отвечать за свои слова.

«Я Галкина даже не знал в жизни, кто это такой. Я знал, что это маленький мальчик у Пугачёвой», — заявил звезда «9 роты» в интервью «Откровенно с Татаркой».

Также Фидаров отметил, что не воспринимает заявления Галкина и других сбежавших из России артистов всерьез. Они просто впустую разбрасываются словами.

«Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже „мяу“ не скажет», — пояснил артист.

Он вспомнил съемки фильма Федора Бондарчука «9 рота», в котором снимался вместе с Артуром Смольяниновым (физическое лицо, признанное иноагентом в РФ и внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам Фидарова, коллега постоянно вел себя странно и отстранялся от остальных. Иногда между ними возникали конфликты, которые задевали Смольянинова.

По мнению Фидарова, несмотря на свои громкие заявления в соцсетях, Смольянинов никогда не рискнет отправиться на передовую.