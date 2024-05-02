Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», появившийся на экранах в 1979 году стал одной из лучших экранизаций романа Александра Дюма. Его с удовольствием пересматривают до сих пор.

Недавно зрители нашли интересный киноляп в этой картине, рассказал портал РБК. Связан просчет создателей фильма с сапогами Д’Артаньяна, роль которого блестяще сыграл Михаил Боярский.

В одной из сцен противники прервали процесс бритья знаменитого гасконца. Он был вынужден вступить в схватку с ними, успев надеть лишь один сапог на левую ногу.

После того как Д’Артаньян поверг врага и обрил его наголо, он мчится вниз по лестнице, чтобы защитить свою возлюбленную Констанцию. В этом момент сапог чудесным образом оказывается уже на правой ноге.