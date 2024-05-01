Люди, придерживающиеся здорового образа жизни, могут прожить в среднем на пять лет больше, генетически запрограммированного возраста. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования, опубликованного в научном журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Согласно результатам исследований, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек и здоровое питание может компенсировать негативное влияние генов, сокращащих жизнь на 62%. Учены проанализировали данные 353 742 человек из британского Биобанка и выяснили, что риск ранней смерти на 21% выше вне зависимости от образа жизни у людей с врожденным генетическим риском сокращения продолжительности жизни.

«Участники с высоким генетическим риском могли бы продлить продолжительность жизни примерно на 5,22 года в возрасте 40 лет при благоприятном образе жизни», – отметили исследователи из медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае и Эдинбургского университета.

Учены пришли к выводу, что политика общественного здравоохранения, популяризирующая здоровый образ жизни среди населения, смогла бы позитивно повлиять на увеличение продолжительности жизни людей.