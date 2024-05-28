Журналист из Финляндии Кости Хейсканен рассказал изданию «Царьград», что антироссийская политика Хельсинки негативно влияет на экономику. По стране прокатилась огромная волна банкротств, представители бизнеса терпят колоссальные убытки и с трудом сводят концы с концами.

Финляндия отказалась от дешевой электроэнергии, что привело к банкротству множества предприятий. Закрываться вынуждены даже сауны, владельцы которых стремительно разоряются.

В крупных городах страны появились очереди за едой, которых не видели многие десятилетия. Финны вынуждены экономить буквально на всем, часто выбирая между покупкой хлеба и лекарств.

По словам журналиста, ситуация в стране сейчас напоминает Россию 1990-х годов, но она еще и осложняется нашествием мигрантов. Беженцы едут сюда как с Украины, так и с Ближнего Востока и власти не в состоянии что либо предпринять для уменьшениях их потока.