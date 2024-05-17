Алла Пугачева сейчас проживает за пределами Российской Федерации. Достаточно часто ее видят жители Кипра в окрестностях Лимасола. Многие наблюдатели отмечают, что Алла Борисовна сильно изменилась с тех пор, как покинула Россию. Она выглядит уставшей и неухоженной в обычной жизни, хотя снимки в ее соцсетях демонстрируют бодрую и счастливую Примадонну, наслаждающуюся жизнью.

В последнее время Алла Пугачева активно общается со своими поклонниками в социальных сетях, хотя во времена пребывания в России такая тенденция не прослеживалась. Многие уверены, что в такой способ Алла Борисовна восполняет утраченную любовь своих фанатов.

Однако многие хейтеры уверены, что Пугачева злоупотребляет фотошопом. Она публикует снимки в соцсетях, на которых выглядит практически безупречно на свой немолодой возраст. А вот фотографии, сделанные случайными свидетелями, оказавшимися в одном месте со знаменитой певицей, свидетельствуют об обратном.