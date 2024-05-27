Женщинам безопаснее сочетать с «тощими уколами» именно барьерную контрацепцию

На фоне сообщений о побочных бэби-бумах, сопровождающих применение таких препаратов, как «Вегови» и «Оземпик», эксперты считают, что женщинам было бы «разумно» принять дополнительные меры предосторожности от внеплановой беременности. Источник: The Guardian.

Оба названных лекарства содержат семаглутид и являются чрезвычайно популярными главным образом потому, что способны помочь людям потерять более 10% массы тела.

Препараты действуют, имитируя в организме гормон под названием GLP-1, вызывающий увеличение выработки инсулина, замедление скорость переваривания пищи в желудке и снижение аппетита. Но по мере роста популярности этих препаратов появляются и сообщения о том, что женщины начинают интенсивно беременеть при использовании агонистов рецептора GLP-1.

Связь похудения и беременности

В англоязычной группе «Я забеременела от Ozempic» на «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ) насчитывается уже более 750 участниц, а соцсеть Reddit изобилует анекдотами о подобных случаях.

Хотя исследования, подтверждающие зависимость применения «Оземпика» и беременности, отсутствуют, эксперты утверждают, что такая связь вполне правдоподобна.

«У женщин с ожирением менструации зачастую бывают нерегулярными или вообще отсутствуют, поскольку у них нет овуляции. Едва они немного утратят вес, овуляция становится более регулярной, и таким образом улучшается их фертильность», – объяснила доктор Карин Хаммарберг из австралийского Университета Монаша.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, может ли семаглутид способствовать повышению овуляцию у женщин с ожирением и синдромом поликистозных яичников – состоянием, которое, наряду с прочими симптомами, приводит к нерегулярным менструациям, увеличению веса и бесплодию.

Однако высказываются опасения по поводу безопасности применения агонистов рецепторов GLP-1 беременными женщинами.

Представитель Novo Nordisk, компании, производящей «Оземпик» и «Вегови», сообщил: «Беременность или намерение забеременеть были критериями исключения в наших исследованиях семаглутида как при ожирении, так и при диабете 2-го типа. Таким образом, данные клинических исследований по использованию семаглутида у беременных женщин достаточно ограниченные».

Несмотря на практическое отсутствие данных о применении «Оземпика» беременными женщинами, исследования на животных показали, что семаглутид способен вызывать аномалии развития плода.

По данным «Ново Нордиск», когда их исследователи семаглутид давали беременным крысам, у будущего потомства наблюдались как структурные аномалии, так и изменения в росте.

В доклинической информации о безопасности «Вегови» имеется следующее: «В исследованиях токсичности для развития на кроликах и яванских обезьянах при клинически значимом воздействии наблюдалось увеличение числа случаев потери беременности и незначительное увеличение частоты аномалий развития плода».

Хотя сейчас производитель обоих препаратов проводит испытания, чтобы выяснить, безопасны ли они для беременных женщин, в настоящее время эта фармацевтическая компания не рекомендует использовать семаглутид во время беременности, поскольку неизвестно, как именно он повлиять на будущего ребенка.

«Мы рекомендуем пользоваться противозачаточными средствами при использовании настоящего лекарства», – говорится в информационном листке для пациентов Wegovy.

«Если вы хотите забеременеть, вам следует прекратить использование этого лекарства как минимум за два месяца. Если вы забеременели или беременны, либо думаете, что можете быть беременны или планируете завести ребенка при одновременном использовании этого лекарства, немедленно обратитесь к своему врачу, поскольку ваше лечение следует прекратить».

Контрацепция не действует

Некоторые женщины сообщили о том, что забеременели при использовании агонистов рецептора GLP-1, несмотря на регулярное пользование гормональной контрацепцией, что наводит на предположение о способности семаглутида создавать помехи «таблеточным» методам контроля над рождаемостью.

Профессор Стивен О’Рахилли (на изображении выше), содиректор кембриджского Института метаболических наук Wellcome-MRC, заявил, что вопрос о том, способны ли препараты-агонисты рецептора GLP-1 влиять на эффективность пероральных контрацептивов, до сих пор остается без ответа в значительной степени.

«У людей, принимающих эти препараты, могут развиться побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, включая диарею, поэтому вполне вероятно, что некоторые женщины могут обнаружить, что их оральные контрацептивы, по крайней мере в некоторые периоды, не так надежно всасываются ЖКТ, как было раньше», – сообщил он.

«Прагматичным ответом на эту ситуацию может быть предложение, чтобы женщины, принимающие противозачатки и очень желающие избежать беременности при одновременной активной потере веса на агонистах рецептора GLP-1, считали себя находящимися в состоянии с более высоким риском беременности и пользовались дополнительными методами, такие как барьерная контрацепция, до тех пор, пока их вес не стабилизируется. После прекращения приема семаглутида, скорее всего, эффективность оральной контрацепции вернется к норме».

Карин Хаммарберг согласна с этой рекомендацией. «Истории о том, как женщины, принимавшие семаглутид, забеременели во время приема противозачаток, являются анекдотическими, однако мы должны помнить, что подобное случается и среди женщин, не худеющих на «Оземпике». Некоторые предполагают, что семаглутид способен влиять на всасывание противозачаточной таблетки в ЖКТ, но, насколько мне известно, полноценных доказательств этого нет», – заявила она.

«Чтобы быть вдвойне уверенными в том, что незапланированной беременности не случится, женщинам, принимающим «Оземпик» и аналогичные препараты, было бы разумно использовать презервативы, и, конечно же, ВМС, которая также будет очень эффективным вариантом».