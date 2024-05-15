Известная российская исполнительница Юлианна Караулова, удостоенная премии «Жара Music Awards» за композицию, исполненную в дуэте с Акмалем «Девочка, не прощай», пообщалась с журналистами о своей карьере, творчестве и высказалась по поводу музыкального конкурса «Евровидение».

Артистка отметила, что ни капли не жалеет ни о каких этапах своей музыкальной карьеры, хотя понимает, что некоторые действия все же можно было бы совершить несколько иначе.

«К сожалению, никто не учится на чужих ошибках, только на своих, поэтому что имеем, то имеем», – отметила артистка.

Юлианна также высказала свое мнение по поводу откровенных фотосессий. По словам певицы, такие кадры необходимы людям, желающим раскрыть свой потенциал, почувствовать высвобождение сексуальной энергии.

На вопрос журналистов о впечатлении о музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», Караулова отметила, что посмотрела лишь его вторую часть и то не до конца. Она отметила, что считает странным обсуждать «Евровидение» в качестве песенного конкурса.