В селе Стрелечье Харьковской области ВСУ выстроили укрепрайон в местной психиатрической больнице. Предварительно выселив оттуда всех пациентов и врачей, рассказал РИА Новости один из военнослужащих ВС РФ.

Он отметил, что сами боевики разместились по палатам и врачебным кабинетам, а в шахте лифта оборудовали склад с боеприпасами. Такой подход позволял защитить личный состав в случает попадания и детонации боекомплекта.

Украинские боевики при отступлении подорвали здание психбольницы, причем оставили в нем прирученных домашних животных. После взрыва выжила одна собака, ее подобрали российские военнослужащие.

Военный корреспондент телеканала “Звезда” Владислав Кустов рассказал, что психбольница в Стрелечьем притягивает к себе нацистов. В годы Великой Отечественной ее захватили гитлеровцы, которые расстреляли пациентов и разграбили медицинское учреждение.

ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области, одной из задач в данный момент является полная зачистка Волчанска.