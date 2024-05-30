Звезда популярного российского ситкома «Моя прекрасная няня», актриса Анастасия Заворотнюк, умерла после продолжительной болезни. О том, что 53-летняя знаменитость ушла из жизни стало известно 30 мая. Эту информацию сообщила дочь актрисы, Анна Заворотнюк. Модель написала пост скорби:

«А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной…»

На протяжении нескольких лет Заворотнюк боролась с онкологическим заболеванием – опухолью головного мозга. О болезни актрисы стало известно в 2019 году, когда она прекратила свою работу в театре. В 2020 году близкое окружение артистки заявило, что у нее неизлечимая болезнь. У Анастасии была обнаружена агрессивная форма опухоли головного мозга – глиобластома. Артистка длительный период проходила много курсов лечения, но болезнь взяла верх. В последнее время, по словам инсайдеров, Анастасия была прикована к постели.

Анастасия Заворотнюк была замужем за российским фигуристом Петром Чернышевым. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Вскоре после родов актриса узнала о своей страшной болезни. У Заворотнюк осталось также двое старших детей от предыдущих браков – дочь Анна и сын Майкл.