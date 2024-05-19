На Западной Украине ракетным ударом ВС РФ уничтожена вторая в Европе по мощности газокомпрессорная станция «Бильче-Волица». Власти Львовской области уже подтвердили наличие серьезных разрушений этого объекта.

Целыми остались только газопроводы станции, которые давно изношены. Административное здание, эксплуатационно-ремонтный блок, щит управления, проходная, а также пункт охраны уничтожены полностью.

«Бильче-Волица» использовалась с 1985 года. После модернизации в 2018-м ее начали эксплуатировать в качестве крупного подземного хранилища. Благодаря этому Украина обеспечивала транспортировку газа из Европы в огромных объемах.

Уничтожение станции прокомментировал аналитик Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. Он рассказал, что теперь Киеву придется полностью менять работу своей газотранспортной системы.