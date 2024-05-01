Глава отдела медцентра Е. Терентьева составила топ-3 самых полезных ягод. Их непременно нужно поесть этим летом.

В рейтинг самых полезных ягод вошли черника, голубика и клюква. Черника полезна для зрения, содержит много антиоксидантов, успокаивает желудок и кишечник. Голубика чрезвычайно полезна для пищеварения, так как имеет антибактериальное действие. В клюкве много витамина С, который повышает иммунитет, защищает от инфекций, ускоряет заживляемость ранок и трещинок. Однако при поедании клюквы важно помнить о ее мочегонном свойстве.

Перед сезоном клубники Роскачество рассказало, как правильно выбрать любимую ягоду. Ягодина должна быть упругой, сухой, однородной по цвету, а плодоножка – оставаться зеленой. В советах говорится, что самые сладкие и сочные ягоды клубники созревают ближе к концу сезона. Определить спелость клубники можно по аромату: чем он приятней, тем ягода спелее.