Многие люди в погоне за идеальной фигурой кардинально меняют свой рацион, выбирая очень жесткие диеты. Однако не всегда это дает положительные результаты, а вот вред здоровью наносит колоссальный. Как рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, многие строгие диеты могут нести опасность для сердца. Однако существуют продукты, которые врач все-таки рекомендует ограничить в употреблении или вовсе отказаться от них.

По словам специалиста, часто люди заедают стресс вредной едой с ярким вкусом, что в итоге приводит к набору лишнего веса, а затем и к ожирению. Пытаясь избавиться от лишних килограммов, человек садится на диету, чем опять загоняет себя в стрессовую ситуацию.

«Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг», – отметила кардиолог.

Поэтому Кореневич рекомендует отказаться от диет, а просто не употреблять в пищу вредную еду по типу фаст-фуда и кондитерских изделий, представляющих собой быстрые углеводы. Именно они увеличивают вязкость крови, делают ее густой.