Шашлык сложно назвать здоровым питанием, особенно если он готовится из жирного мяса, рассказала «Газете.ru» диетолог Оксана Михалева.

Она пояснила, что во время жарки на углях образуется большое количество конечных продуктов гликации, которые провоцируют развитие сахарного диабета и ожирения, ускоряют старение организма.

Кроме того, большое значение имеет и маринад для шашлыка, для которого часто используют уксус, соевый соус, вино, кефир, томатный или лимонный соки. Все это дает возможность снизить количество канцерогенных веществ, образующихся в процессе жарки.

Самым вредным для здоровья Михалева назвала магазинный шашлык, для которого нередко используется мясо с просроченным сроком годности. В этом случае маринады делаются, что улучшить запах мяса, а для них в больших количествах применяются специи, томатная паста, уксус.

По словам диетолога, можно один раз в две недели или даже в месяц съесть порцию шашлыка, что не навредит здоровью. Однако увлекаться этим блюдом не стоит.