Для сохранения здоровья на протяжении долгих лет и продления жизни гериатр Ирина Сухомлинова порекомендовала выполнять пять важных шагов, не отступая от них.

Речь идет в первую очередь о полноценном и здоровом питании, а также о физической и умственной активности. Кроме того, очень важна активность социальная, то есть общение с людьми.

К другим шагам относятся самодисциплина, регулярное посещение врача-гериатра и соблюдение всех его рекомендаций.

По словам медика, именно специалист способен скоординировать эти пять шагов, ориентируясь на особенности состояния конкретного человека. Гериатру также помогают службы психологического сопровождения и социальные инстанции – это дает возможность учитывать все нюансы.