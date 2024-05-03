Телеведущая Лера Кудрявцева воссоединилась с мужем, но совсем ненадолго. Сейчас она с дочерью отдыхает в Турции, а супруг снова остался дома один, пишет портал «7 дней».

Зимой Кудрявцева во всеуслышание заявила о расставании с хоккеистом Игорем Макаровым, чрезмерно увлекающимся алкоголем. Она выгнала мужа из дома и пригрозила, что разведется с ним, поэтому бывший профессиональный спортсмен прошел курс лечения от алкоголизма и спустя два месяца вернулся к семье.

Однако идиллия длилась всего 10 дней. После этого ведущая забрала дочь и уехала к морю в Турцию. Она уже практически вылечила сломанную ногу, поэтому вовсю наслаждается предоставляемыми на курорте развлечениями. Ее несколько раз видели в эпицентре веселья улыбающейся и танцующей. Сложно сказать, вспоминает ли она о супруге.