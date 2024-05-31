Военный эксперт и пресс-секретарь Всероссийского казачьего общества Алексей Рамм рассказал журналистам «Военного дела» о боевой работе казаков в зоне специальной военной операции. По его словам, на данный момент в зоне СВО находится 30 казачьих подразделений, включающих в себя порядка 10 тысяч казаков.

«Наши подразделения стоят от Кинбургской косы до Часов Яра. Это добровольческие подразделения. Часть из них действуют совместно с Росгвардией и в составе Министерства обороны», – отметил Рамм.

Он подчеркнул, что казаки участвовали во многих знаменательных боях, в частности, принимали участие в штурмах Авдеевки, Часова Яра, Красногоровки, Очеретина.

По поводу противника Алексей Рамм заявил, что в начале 2022 года чувствовался напор со стороны ВСУ, а сейчас украинские военнослужащие не имеют той силы духа, что прежде. Он подчеркнул, что сейчас украинские бойцы все чаще сдаются в плен и отступают.