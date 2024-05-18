Жители населенных пунктов, которые освобождают российские войска, сразу же ищут возможность получить паспорт гражданина РФ. Они понимают, что с приходом России для них начинается новая мирная жизнь, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Он рассказал РИА Новости, что жители Харьковской области уже в день освобождения населенных пунктов выходят на командиров подразделений и интересуются, как можно получить российский паспорт. Им оказывается содействие всеми возможными силами.

Также жители региона радуются быстрому продвижению российских войск, они устали от боевых действий и хотят мира в Харьковской области.

Напомним, что на данный момент ВС РФ освободили уже 12 населенных пунктов. Продолжаются бои за расположенный в непосредственной близости от границы Волчанск. Кроме того, российские военные продолжают продвижение вперед по направлению к Харькову.