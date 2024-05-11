Недостаточное количество витамина D в организме может привести к затяжной депрессии и сделать кожу человека бледной, а волосы тусклыми и ломкими. Об этом в беседе с корреспондентом «Известий» заявила диетолог и эндокринолог Анна Луговская.

«Витамин D оказывает положительное влияние на психические процессы. Он нужен в качестве профилактики депрессии, для снижения тревожности», – рассказала эндокринолог.

По ее словам, на практике ощутить положительное влияние витамина D на организм человека могут люди, загорающие на морском берегу во время отпуска. Солнечные ванны стимулируют синтез достаточного количества витамина D в коже. При этом эндокринолог предупреждает, что солнцезащитные крема блокируют синтез витамина.

Доктор порекомендовала летом находится на улице под прямыми солнечными лучами не менее 15-30 минут в день. Лучше всего организовать прогулку в парке или загорать на пляже в промежутке с 11 до 14 часов. Достаточное количество витамина D поможет человеку повысить работоспособность и поднять настроение, а также сделает кожу, волосы и кости здоровыми.