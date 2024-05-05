Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», ведущая и блогер Виктория Боня рассказала, что Алекс Смерфит – бывший гражданский супруг и отец Анджелины собрался купить дочери лошадь.

По словам Бони, девочка активно увлекается конным спортом. Знаменитость отметила, что девочка живет в полном достатке, однако знаменитость считает, что все же ребенка нужно приучать знать счет деньгам.

«Ребенок растет, и сейчас она будет смотреть другую лошадь. Не могу сказать, что мы сильно балуем дочь, но я думаю, что, конечно, очень хорошо, если ребенок будет знать счет деньгам», – заявила Боня.

Виктория Боня и бизнесмен Алекс Смерфит начали свои отношения в 2010 году. Однако спустя семь лет гражданского брака, пара рассталась.

В конце апреля Виктория Боня заявила о второй беременности. Актриса опубликовала снимок своего беременного живота и предложила поклонникам отгадать, на каком она месяце. Поклонники искренне принялись поздравлять ведущую со скорым появлением малыша. Но вскоре Боня дала понять, что это была всего лишь шутка.