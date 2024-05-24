Известная блогер и телеведущая Валя Карнавал после громкого расставания с певцом Егором Кридом стала скрывать свою личную жизнь. Известно, что 22-летняя знаменитость уже давно рассталась со своим парнем – блогером Сашей Стоуном. Теперь ее застукали во время поцелуя с новым возлюбленным. Об этом сообщает StarHit.

Как сообщают инсайдеры, новым возлюбленным Вали Карнавал является рэп-исполнитель Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan. В 2022-2023 годах его признали лучшим исполнителем по версии музыкальной платформы VK Музыка.

Косолапов является ровесником Вали Карнавал, однако многие поклонники отметили, что он выглядит значительно старше своих лет.

Настоящее имя Вали Карнавал – Валентина Карнаухова. Девушка прославилась благодаря своим видеороликам, выпускаемым на платформе Tik Tok. С недавних пор Валя также попробовала свои силы в кинематографе. Она снялась в юмористическом сериале «Отпуск». Ей досталась роль дочери главных героев.