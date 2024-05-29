Шестилетняя девочка получила ранения в результате обстрела украинскими боевиками освобожденного Россией населенного пункта Марьинка.

«В населенном пункте Марьинка по дороге в Георгиевку в машине ранен ребенок – девочка 2018 года рождения», – сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

Удар наносился натовскими снарядами калибра 155 миллиметров вечером во вторник, 28 мая. Боевики ВСУ стреляли из Кураховки, которая находится под их контролем.

За минувшие сутки в ДНР пострадал также мужчина, который попал под обстрел Старомлиновки.

Ранее стало известно об уничтожении иностранных наемников и боевиков ВСУ на Яворовском полигоне во Львове. Также российские ВС поразили крупный склад с боеприпасами и оружием в Ровенской области на Западной Украине.