На премьере фильма «Партенопа» на Каннском кинофестивале появилась телеведущая Ксения Собчак. Она надела макси-платье Loewe темно-коричневого цвета, дополнив образ клатчем Prada и эффектными туфлями на каблуках.

Пользователи Сети оказались совсем не в восторге от внешнего вида журналистки. Они написали, что платье больше похоже на приколотую к груди подушку или на сумку.

«Не хочу обидеть, но как подушкой прикрыли», – написал один из комментаторов.

Стилист Лариса Голубева обратила внимание на то, что платье делает фигуру Собчак непропорциональной. Однако она предположила, что вся проблема кроется в оптической иллюзии. Не исключено, что фотографировали знаменитость снизу, из-за чего нижняя часть наряда кажется более короткой.