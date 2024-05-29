Группа исследователей из Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии (ФНКЦ РР) и НПЦ «Микромир» разработала новый метод лечения инфекций, вызванных бактериями, с помощью бактериофагов. Результаты научного исследования российских ученых были опубликованы в журнале Antibiotic.

Бактериофаги представляют собой вирусы способные избирательно пожирать бактериальные клетки. Российские ученые провели исследование по лечению бактериальных инфекций бактериофагами в отделении интенсивной терапии. На протяжение 28 дней пациентам вводили специальные инъекции с комбинацией фагов, специально подобранной для противодействия бактериям, циркулирующим в отделении интенсивной терапии.

Ученые отмечают, что в отличии от классического применения бактериофагов, когда препарат подбирается для противодействия определенному виду бактерии, они применили новый метод, суть которого заключается в противодействии широкому спектру патогенов, обитающему в отделении интенсивной терапии и реанимации. Результаты исследования показали, что фаги успешно справились с поставленной задачей без необходимости применять антибиотики.