Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью каналу LCI заявил, что при нехватке собственных сил Украина будет просить ЕС ввести в страну свои войска.

«Да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить», — сообщил парламентарий.

Также он назвал «хорошим сигналом» очередное высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе своих войск на Украину.

Французский лидер ранее заявил, что готов подумать о вводе войск, если ВС РФ прорвут оборону либо если Киев обратиться к нему с такой просьбой. Также он отметил, что получил поддержку большинства стран ЕС.

Однако оборона ВСУ уже прорвана, а Макрон не торопится выполнять свои обещания. Мало того, поддержки от других стран тоже не видно, за предложение французского лидера выступают разве что Польша с Прибалтикой.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал заявления Макрона «опасной тенденцией», за которой РФ внимательно наблюдает.