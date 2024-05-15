В городе Озерске отправили в психиатрическую клинику женщину из дома на ул. Карла Маркса, которая долгое время сводила с ума соседей. Она в собственной квартире развела целые полчища крыс. По словам соседки Натальи, после госпитализации женщины в ее жилище пришлось проводить дезинсекцию.

Впервые сообщения о пенсионерке появились в апреле. Тогда в Сети было опубликовано видео визита к женщине правоохранителей. Им она сообщила, что по захламленной и загаженной квартире бегают вовсе не крысы, а мангусты.

Также женщина объясняла, что ожидает «зоологическую полицию», которая должна забрать всех «мангустов».

«[Пенсионерку] госпитализировали в больницу, я так поняла, психиатрическую. Приходили 3 раза из дезинфекционного центра, травили, мусор помогали убрать, бутылки, обрабатывали подвалы. Сказали, что вроде [больше крыс] нету. Я сама туда не заходила, я никак не могу это переносить. Вынесли трупики, все обсыпали. Конечно, запах ужасный в квартире», — цитирует соседку пенсионерки Gazeta.ru.

Еще одна жительница дома рассказала, что крыс всех потравили, их трупики вынесли. Потом дератизацию проводили в другом подъезде, так как часть крыс сбежала туда.

По словам женщины, никто не хочет возвращения пенсионерки домой. Она больной человек, который не должен оставаться один. Как только она вернется, вполне может снова развести «мангустов».