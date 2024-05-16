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Китайское издание Global Times отмечает, что визит российского президента Владимира Путина в Китайскую Народную Республику демонстрирует отказ России считаться с гегемонией США. Эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии Ян Цзинь уверен, что встреча Владимира Путина с лидером КНР является показательной. Она демонстрирует мнение большинства стран Глобального Юга.

Цзинь отметил, что Китай и Россия совместно выступают против однополярности в мире, имеющей «двойные стандарты», которые нередко используют страны коллективного Запада.

Во время своего интервью Владимир Путин сделал акцент на координации внешней политики РФ и КНР, способствующей установлению справедливого многополярного порядка в мире. Ведь именно он является основой успеха российско-китайского партнерства.

Напомним, 16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Китай для неформальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином.