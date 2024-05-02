В южно-восточной части Китая в провинции Фуцзянь палеонтологи обнаружили яйца динозавра из семейства троодонтидов.

По словам ученых, следы принадлежат ящеру Fujianipus yingliangi, длина которого составляла не менее 5 метров. При этом отмечается, что длина мощных ног хищника достигала 1,8 м. Все это указывает на ошибочные представления о размерах этих динозавров.

Ранее стало известно, что размеры динозавров увеличивались по мере приближения к Полярному кругу, так как световой день в этой локации становился все короче. Однако новая находка доказывает, что крупные ящеры водились и неподалеку от экватора.

Троодонтиды обитали в юрском и меловом периодах. В их число входят, к примеру, велоцирапторы, которые были показаны в фильме «Парк юрского периода». Ранее ученые предполагали, что эти динозавры имели небольшие размеры, однако последние находки вынуждают их менять данную точку зрения.