В Иркутске родился малыш с самой редкой в мире группой крови – нулевым резус-фактором. Известно, что во всем мире насчитывается не более сотни людей с подобным показателем.

Мальчик родился с тяжелой формой гемолитической болезни, проявляющейся отеками, увеличенными органами, жидкостью в полостях тела. По словам специалистов, такое состояние младенца вызвано резус-конфликтом крови малыша и матери. Спасти малыша могло лишь переливание крови. Но из-за редкости такого резус-фактора найти ее было невероятно сложно. Но она нашлась в московском Зеленограде.

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов обратился к начальнику департамента здравоохранения Москвы с просьбой представить редкую кровь для малыша из Зеленограда, расположенного за 5 тысяч километров от Иркутска.

«Это первый случай такого взаимодействия и экстренной доставки редкой крови на большое расстояние в России», – рассказал главный внештатный трансфузиолог Минздрава региона Максим Зарубин.

После проведения переливания крови состояние ребенка улучшилось. Малыша уже отключили от аппарата ИВЛ и перевели вместе с матерью в отделение. Сейчас малыш с уникальной группой крови чувствует себя хорошо.