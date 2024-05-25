В Челябинске домашний кот по кличке Беляш оказался выстиранным в стиральной машинке. Его хозяйка по неосторожности запустила полоскание белья, не догадываясь, что пушистик забрался в барабан. В общей сложности, животное провело в работающей стиральной машинке более 10 минут. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала «Вести Южный Урал».

Когда женщина поняла, что ее любимец «стирается» вместе с бельем в машинке, то сразу же выключила прибор и достала животное. Она отвезла кота в ветеринарную клинику. Врачи оценили состояние Беляша как тяжелое. У животного опустилась температура тела до минимальных значений, а давление и вовсе не определялось. Однако медики смогли спасти пушистика от смерти. И спустя сутки Беляш вернулся домой к своей хозяйке.

Ветеринары рассказали, что подобные случаи не единичны. Однако не всегда оканчиваются благополучно. Коты очень любят отдыхать в темных укромных местах. И барабан стиральной машинки не является исключением. Поэтому если в доме есть животное, то лучше всего перед стиркой проверить барабан машинки и удостовериться, что никого в нем нет.