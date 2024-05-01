В Ботаническом саду Московского государственного университета (МГУ) «Аптекарский огород» расцвел редкий в нашей стране цветок – сердцецвет красивый или Тихоокеаническое кровоточащее сердце. Увидеть цветущее растение посетители могут в Теневом саду возле главного входа. Такую информацию сообщили в пресс-службе московского сада.

«Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, из семейства Маковых расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”», – говорится в сообщении.

Родиной этого уникального растения является тихоокеанское побережье Северной Америки. Чаще всего цветки встречаются розового, пурпурного, желтого и кремового оттенков. Листья растения напоминают по своему виду папоротник. Дицентра красивая расцветает весной, летом впадает в спячку, а осенью вновь дает цвет. Это многолетнее травянистое растение, высотой до 30 см.