Под завалами девятиэтажного дома, частично обрушившегося в Белгороде в результате террористической атаки ВСУ, слышны голоса пострадавших. Спасатели объявили минуту тишины, чтобы определить, где именно кричат люди.

Киев, по заявлениям Минобороны РФ, атаковал город чешскими РСЗО Vampire, реактивными системами залпового огня «Ольха» и тактическими ракетами «Точка-У». Обломки последней после перехвата рухнули на жилой дом.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые занялись эвакуацией пострадавших, однако спустя несколько минут произошло обрушение. На данный момент из-под завалов извлекли тела двоих погибших, еще 17 человек получили ранения. Также ведется поиск людей под завалами, так как один из подъездов сложился как карточный домик, пишет издание «КП».

«Под руинами люди кричат! Сердце разрывается от происходящего. Пострадали ни в чем невиновные мирные граждане», – рассказали журналистам очевидцы событий.

Жительница дома Марина рассказала, что он находится в спальном районе, в котором нет ни военных объектов, ни критической инфраструктуры. Однако ВСУ намеренно целят именно в такие кварталы.